Новороссия сегодня: Киев готовит зачистку Донбасса, ДНР возвращается в 2014-й

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Донбасс, 7 июня. Генштаб ВСУ не допускает мирного сценария. Авдеевка ищет воду. Киев готовится к большой войне. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Огонь из всех орудий

Обострение в Донбассе фиксируется по всей линии фронта. Нацгвардия и ВСУ применяют запрещенные минскими соглашениями вооружения практически в «открытом» режиме. Мирные жители Донецка, Ясиноватой, Крутой Балки, Горловки и других прифронтовых городов все чаще вспоминают лето 2014 года, проводя аналогии с нынешними обстрелами.

Более тысячи артиллерийских снарядов и мин были выпущены с украинских позиций по народным республикам. Как результат — ранены восемь мирных жителей, двое их них — в самом Донецке, разрушены и частично повреждены более двух десятков строений и домов.

Благодаря действиям военно-политического руководства Украины, Авдеевка рискует стать зоной гуманитарного бедствия, а десятки тысяч человек останутся без воды. После артобстрела пригородов Ясиноватой украинскими силовиками, были повреждены опоры ЛЭП, питающие Донецкую фильтровальную станцию, а командование ВСУ в течение суток не согласовывало «режим тишины» для проведения ремонтных работ. При этом киевское руководство заявляет о поисках альтернативных источников водоснабжения Авдеевки. Но их попросту не существует, и украинские власти лишь занимаются имитацией решения проблемы.

Киев готовится к большой войне

Устами различных политтехнологов, блоггеров и прочих «экспертов», военно-политическое руководство Украины готовит общественное мнение для начала наступательной операции в Донбассе. Роман Доник — украинский волонтер в так называемой зоне АТО — заявил о планах ВСУ перейти к полномасштабному наступлению. Ранее о подобных планах заявляли Дмитрий Ярош и Дмитрий Тымчук.

Оборудование боевых позиций украинских силовиков, усиление их техникой и вооружениями, создание резервных подразделений также свидетельствует о наступательном характере. Косвенно данный факт подтверждается усилением подразделений Нацгвардии, которые находятся в тылах основных боевых частей ВСУ и используются как заградительные отряды. Высшее руководство страны понимает, что начинает терять контроль над военнослужащими ВСУ, которые массово дезертируют, а оставшиеся разлагают себя изнутри наркотиками и алкоголем.

Зачистка городов Донбасса

Как сообщили в донецком командовании, на позиции 72 омбр (отдельная механизированная бригада) ВСУ прибыли военные инструкторы из США, Литвы и Польши. Основной задачей западных «миссионеров» является обучение украинских солдат тактикам ведения боя в густонаселенных городах. Такие подходы свидетельствует лишь о подготовке крупномасштабной силовой операции. А ведение городских боев в таких городах как Донецк и Луганск, неизбежно приведет к десяткам тысяч жертв среди гражданского населения.

День журналиста на Украине

Профессиональный праздник на Украине отметили СМИ. Президент Порошенко вручил высокие государственные награды «особо отличившимся» в борьбе за информационный суверенитет. Говорил президент и о трудных временах, и о «российской угрозе». Не затрагивалась лишь тема журналистской этики и объективности.

В это же время ряд «уважаемых» украинских СМИ поспешил «вбросить» очередную порцию «фейковых» новостей, среди которых первое место занимает новость о том, что ополченцы Донбасса по ночам нападают на мирных жителей и грабят их. Фактов подобной информации не приведено ни одного. Кроме того, как докладывают правоохранители народных республик, основными и единственными нарушителями спокойствия граждан являются сами украинские военные, обстреливающие мирные города и их диверсионные группы, проводящие теракты с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку и запугать людей.

В очередной раз украинская сторона пытается перевести внимание простого обывателя с внутренней проблематики на другие объекты. При этом такая тактика обработки массового сознания позволяет сформировать «нужное» общественное мнение и в нужный момент его использовать, как в случае с готовящимся наступлением на Донбасс. Унижая и дискредитируя через СМИ народ Новороссии и его истинных защитников, власть заранее готовит оправдание возможному большому количеству жертв.

Добавим к этому лишь тот факт, что ни одно украинское СМИ не опубликовало информацию об убитых и раненных мирных жителях ДНР.