Шойгу: Запад не способен преодолеть разногласия в борьбе с терроризмом

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Москва, 7 июня. Западные страны не могут преодолеть разногласия и обеспечить формирование единого фронта борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, наибольшие усилия в настоящее время следует направить на противодействие международному терроризму.

«Положение дел усугубляют многочисленные локальные конфликты в мире и неспособность коллективного Запада преодолеть разногласия и обеспечить формирование единого фронта борьбы с этим злом», — сказал Шойгу на совещании министров обороны государств — членов ШОС.