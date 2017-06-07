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Политика
Шойгу: Запад не способен преодолеть разногласия в борьбе с терроризмом

Шойгу: Запад не способен преодолеть разногласия в борьбе с терроризмом

9:23  7 Июня 2017  /обновлено: 9:40  07 Июня 2017
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Шойгу: Запад не способен преодолеть разногласия в борьбе с терроризмом

Москва, 7 июня. Западные страны не могут преодолеть разногласия и обеспечить формирование единого фронта борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, наибольшие усилия в настоящее время следует направить на противодействие международному терроризму. 

«Положение дел усугубляют многочисленные локальные конфликты в мире и неспособность коллективного Запада преодолеть разногласия и обеспечить формирование единого фронта борьбы с этим злом», — сказал Шойгу на совещании министров обороны государств — членов ШОС.

Алексей Громов
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