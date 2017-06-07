Шойгу: САА и ВКС РФ продолжают наносить удары по ИГ и «Джебхат ан-Нусре»

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Москва, 7 июня. Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации продолжают наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства»* и «Джебхат ан-Нусры». По словам министра обороны РФ Сергей Шойгу, зоны прекращения огня расширяются.

Как заявил министр, ВКС РФ успешными действиями «существенно подорвали потенциал бандформирований» в Сирии. Зоны действия режима прекращения огня расширяются благодаря активной работе российского Центра по примирению враждующих сторон. Руководители более полутора тысяч населенных пунктов отказались от вооруженной борьбы с правительственными силами, добавил Шойгу.

Напомним, ранее сообщалось, что сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ продвигается в восточном направлении от Пальмиры к пограничному переходу Ат-Танф.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра», признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.