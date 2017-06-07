Шойгу рассказал о ситуации в зоне ШОС на фоне мирового обострения

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. В зоне ответственности ШОС удается не допускать дестабилизации на фоне обострения ситуации во многих точках мира, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны констатировал, что на саммите стран ШОС в Астане завершится оформление членского статуса Индии и Пакистана. Он подчеркнул, что это повысит возможности объединения в сфере безопасности. При этой Шойгу отметил, что у ШОС накоплен «солидный потенциал взаимодействия».

«Несмотря на обострение ситуации во многих точках мира, нам удается не допускать дестабилизации в зоне ответственности ШОС», — заметил министр.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может встретиться с главой Афганистана на полях саммита ШОС.