Труп неизвестного обнаружен на месте пикника в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 июня. В Петербурге на месте пикника обнаружен труп неизвестного мужчины.

Как стало известно ФАН, в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве, расположенном между домами №5 и №1 по 1-й Утиной улице, около временной постройки был обнаружен труп неизвестного без следов крови и гнилостных разложений. На вид мужчине 50-55 лет. Рядом с ним найдены две пластиковые бутылки, два граненых стакана на столе, пакет с хлебом и пустая кастрюля

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.