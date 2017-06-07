Друзья недорого: в центре Москвы появился автомат для накрутки лайков в соцсетях

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Москва, 7 июня. В центре Москвы появился автомат для накрутки лайков и подписчиков в популярных социальных сетях.

Как сообщил на своей странице в Facebook Василий Сонькин, автомат продает лайки для таких сетей как «ВКонтакте» и Instagram.

«Лайки и подписчиков можно теперь купить прямо в автомате в торговом центре под стеной Кремля. Киберпанк, который мы заслужили», — отметил Сонькин.

Цены в автомате вполне демократичные. Сто подписчиков предлагают купить за 100 рублей. Сто лайков обойдутся в 50 рублей.