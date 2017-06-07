Жители Ленобласти похитили бездомного, избили в лесу и отрубили ему палец

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Санкт-Петербург, 7 июня. В Ленинградской области совершено похищение бездомного гражданина. Неизвестные избили его в лесу и отрубили мужчине палец.

Как стало известно ФАН, накануне днем в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1990 года рождения, как оказалось, без определенного места жительства. По его словам, 30 мая около 14.00 в городе Бокситогорск у дома по улице Социалистической трое молодых людей применили к нему силу и посадили в автомобиль, после чего вывезли в лесной массив деревни Каондратово, где руками и ногами избили его, топором отрубили фалангу указательного пальца левой руки и с места происшествия скрылись.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.