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Политика
Путин пошутил про роль белых тапочек в отношениях России и США

Путин пошутил про роль белых тапочек в отношениях России и США

10:00  7 Июня 2017
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Путин пошутил про роль белых тапочек в отношениях России и США

Вашингтон, 7 июня. У России и США есть шанс восстановить отношения до того, пока их понесут на кладбище в белых тапочках, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По мнению российского президента, войну между РФ и США не пережил бы никто. Он также подчеркнул, что в случае такого конфликта Вашингтон бы не победил. Кроме того, Путин убежден, что у стран есть шансы восстановить отношения.

«Надежда всегда есть, — заметил российский лидер. — Пока нас не понесут на кладбище в белых тапочках».

Путин пошутил про роль белых тапочек в отношениях России и США

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча Путина и главы США Дональда Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран «большой двадцатки». 

#путин #стоун
Катерина Тимошенская
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