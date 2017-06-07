Путин пошутил про роль белых тапочек в отношениях России и США

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Вашингтон, 7 июня. У России и США есть шанс восстановить отношения до того, пока их понесут на кладбище в белых тапочках, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

По мнению российского президента, войну между РФ и США не пережил бы никто. Он также подчеркнул, что в случае такого конфликта Вашингтон бы не победил. Кроме того, Путин убежден, что у стран есть шансы восстановить отношения.

«Надежда всегда есть, — заметил российский лидер. — Пока нас не понесут на кладбище в белых тапочках».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что встреча Путина и главы США Дональда Трампа может состояться в Гамбурге на саммите стран «большой двадцатки».