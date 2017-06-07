Эксклюзивное партнерство: почему Шойгу предложил КНР «дорожную карту» сотрудничества

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предложил подписать дорожную карту развития военного сотрудничества между Россией и Китаем на 2017-2020 гг. в ходе двусторонней встречи с главой военного ведомства КНР Чан Ваньцюанем. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом о российско-китайских отношениях в оборонной отрасли.

По словам Сергея Шойгу, Пекин и Москва будут вместе «защищать мир» и «укреплять международную безопасность». Он отметил, что отношения Китая и России на сегодняшний день находятся на очень высоком уровне и стабильно развиваются.

Российский министр обороны подчеркнул, что высокая интенсивность российско-китайских переговоров стала свидетельством конструктивного диалога по всему комплексу проблем региональной и глобальной безопасности. По его словам, недавняя встреча российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума «Один пояс, один путь» дала мощный толчок российско-китайским отношениям.

Как передает Lenta.ru, Сергей Шойгу выразил уверенность, что прошедшая встреча с министром обороны Китая послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического партнерства между государствами.

В свою очередь Чан Ваньцюань отметил, что в последние годы уровень взаимодействия между Китаем и Россией непрерывно повышался, а сфера сотрудничества постоянно расширяется. По его мнению, тенденция военного сотрудничества между двумя странами продолжает развиваться, сохраняется благоприятное направление.

Напомним, 5 июня 2017 года заместитель главы Академии военных наук КНР генерал-лейтенант НОАК Хэ Лэй встретился с замглавы министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Александром Фоминым. В ходе переговоров они обсудили текущее положение дел на международной арене, а также обменялись мнениями относительно перспектив двухсторонних отношений в сфере обороны.

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил в комментарии ФАН, что главными трендами развития глобального мира становятся повышение роли Тихоокеанского региона, попытка реиндустриализации в США и, в общем, становление многополярного мирового устройства. Оно несет с собой новые риски и вызовы, к которым и Москве, и Пекину необходимо быть готовыми.

«Россия — один из немногих соседей Китая, с которым у Пекина нет территориальных вопросов. Кроме того, экономики стран во многом взаимодополняемые, а технологии российского ВПК — одни из самых востребованных в мире. Это создает базу для продуктивного сотрудничества не только в торговле, промышленности и финансах, но и в сфере безопасности. Вызовы и риски, с которыми сталкиваются Россия и Китай, также схожи. Для обеих стран актуальны взаимосвязанные проблемы сепаратизма и международного терроризма. Кроме того, Москве и Пекину угрожают действия США по милитаризации на границах России и Китая и давление Вашингтона на КНДР, что создает опасность военного конфликта с применением оружия массового поражения. У Китая есть территориальные споры с Японией по поводу островов Сенкаку (Дяоюйдао) и конфликт в Южно-Китайском море из-за принадлежности ряда архипелагов с несколькими странами региона. Это угрожает не только безопасности страны, но и развитию транспортных проектов Пекина по построению нового варианта «Великого Шелкового пути», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт отметил, что для Китая военные вопросы тесно связаны с экономическим развитием, необходимым для внутренней устойчивости. Поэтому они для Пекина приобретают все большую важность. И именно в этой области сотрудничество с Россией для Китая может иметь решающее значение.