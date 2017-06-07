Экс-директора казахстанского банка Аблязова приговорили к 20 годам тюрьмы

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Астана, 7 июня. Бывшего председателя совета директоров казахского «БТА Банка» Мухтара Аблязова, которого обвиняли в создании преступного сообщества и присвоении средств вкладчиков банка. Разбирательство в отношении Аблязова проходило в его отсутствие, сам он на протяжении долгих лет живет за границей.

И у властей Казахстана, и у России к Аблязову серьезные претензии — в России экс-председателя совета директоров обвиняют в присвоении 5 млрд долларов, а в Казахстане — 7,5 млрд долларов. Сам Мухтар Аблязов проживает во Франции, причем французские власти отказали в 2016 году в удовлетворении запросов об экстрадиции Аблязова, независимо друг от друга поданных РФ и Казахстаном — в Госсовете Франции заявили, что при выдаче экс-банкир может быть подвергнут пыткам.

В отношении бывшего главы «БТА Банка» был вынесен суровый приговор — Аблязову присудили 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На скамье подсудимых вместо бывшего начальника сидели три экс-топ-менеджера БТА Банка, получившие различные сроки.