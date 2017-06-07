Коррупционный скандал прогремел в Мексике из-за большого спроса на российские визы

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Москва, 7 июня. Большой спрос на визы в Россию в связи с Кубком конфедераций обернулся коррупционным скандалом в Мексике. Об этом сообщил российский консул Дмитрий Болбот.

По его словам, группа полицейских, охранявших вход в посольство РФ в Мехико, за плату впускала тех, кто хотел без очереди оформить российскую визу. Местные власти отреагировали на просьбу диппредставительства провести расследование, в результате чего двое правоохранителей были уволены.

Раскрылся обман полицейских благодаря журналистам, собиравшимся отправиться на КК-2017. Вымогатели не знали об особом порядке получения виз для представителей СМИ, передает RT. В итоге требования преступников были записаны и предъявлены для проверки.