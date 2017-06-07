Устный ЕГЭ по русскому языку может появиться в России

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Москва, 7 июня. В список единых государственных экзаменов (ЕГЭ) может войти испытание по русскому языку в устной форме. Такое нововведение поддерживает президент Российской академии образования Людмила Вербицкая.

Она поясняет, что такой экзамен поможет комиссии понять, способен ли молодой человек грамотно излагать свои мысли, что непременно пригодится ему в будущем.