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Происшествия
Престарелый педофил развратил двух школьниц в сквере Петербурга

Престарелый педофил развратил двух школьниц в сквере Петербурга

9:06  7 Июня 2017
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Престарелый педофил развратил двух школьниц в сквере Петербурга

Санкт-Петербург, 7 июня. Петербургские полицейские задержали пенсионера, подозреваемого в развращении отдыхавших в сквере девятиклассниц. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что накануне днем в сквере на улице Верности мужчина 1941 года рождения совершил развратные действия в отношении двух девочек 2002 года рождения. После этого его задержали по приметам, которые сообщили потерпевшие. В отношении предполагаемого педофила возбуждено уголовное дело.

Алексей Громов
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