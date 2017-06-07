Престарелый педофил развратил двух школьниц в сквере Петербурга

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Санкт-Петербург, 7 июня. Петербургские полицейские задержали пенсионера, подозреваемого в развращении отдыхавших в сквере девятиклассниц. Об этом сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Предварительно установлено, что накануне днем в сквере на улице Верности мужчина 1941 года рождения совершил развратные действия в отношении двух девочек 2002 года рождения. После этого его задержали по приметам, которые сообщили потерпевшие. В отношении предполагаемого педофила возбуждено уголовное дело.