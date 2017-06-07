Восьмилетнего мальчика госпитализировали в Петербурге после избиения отцом

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Санкт-Петербург, 7 июня. Восьмилетнего мальчика госпитализировали в Петербурге после того, как его ударил отец, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел на Варшавской улице. Отец ударил восьмилетнего ребенка, после чего мальчику потребовалась помощь врачей. С травмой головы и сотрясением мозга малыш был госпитализирован в больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

Ранее в Невском районе Петербурга около многоэтажного дома было обнаружено тело мужчины без штанов. Погибший, вероятно, упал с 16 этажа здания. Его личность по-прежнему не установлена.