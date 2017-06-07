Пятеро сотрудников НИИ в Японии получили высокую дозу радиации

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Токио, 7 июня. В японской префектуре Ибараки госпитализированы пятеро сотрудников научного центра. Как сообщил в среду телеканал NHK, люди случайно получили повышенную дозу радиации во время осмотра контейнеров с радиоактивными материалами.

Согласно приведенной информации, ЧП случилось в ядерном центре Оараи. Именно там находится экспериментальный реактор высокотемпературных технологий и ректор на быстрых нейтронах «Дзёё».

В контейнерах лопнул пакет, в котором содержался порошковый плутоний-239. Один из пострадавших получил беспрецедентное в Японии облучение в 22 тысячи беккерелей.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь Японии в восстановлении атомной электростанции «Фукусима», пострадавшей в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в 2011 году.