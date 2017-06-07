Росгвардия ужесточит контроль за хранением оружия после трагедии под Тверью

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. После трагедии в Тверской области, когда электрик из Москвы из автоматической винтовки «Сайга» расстрелял девять человек, Росгвардия усиливает контроль за качеством хранения оружия его владельцами и прохождением медицинской комиссии при получении лицензии.

Источник в Росгвардии сообщил Лайфу, что в настоящее время во всех регионах страны начнутся профилактические мероприятия по выявлению и лечению психологически-неуравновешенных граждан, и контроль за тем, как они проходят медосмотры при получении лицензии на оружие.

По данным МВД РФ, количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия в России, растет. Если в 2010 году было зафиксировано 267 таких преступлений, то в 2015 — 594.

По мнению члена Общественной палаты РФ Дмитрия Чугунова, необходимо усилить контроль за тем, как владельцы оружия, вроде «тверского стрелка», проходят медосвидетельствование при получении разрешения на оружие.

По данным издания, замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев, направил в Правительство РФ предложение об ужесточении правила оборота гражданского оружия.

Напомним, 3 июня житель Москвы Сергей Егоров употреблял алкоголь со знакомыми на даче в деревне Редькино Тверской области. Во время застолья между гостями произошла бытовая ссора, после которой подозреваемый уехал. Однако затем он вернулся с охотничьим ружьем и произвел несколько выстрелов. В результате инцидента погибли девять человек.