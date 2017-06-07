Министр обороны КНР рассказал о планах военного сотрудничества с РФ

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Астана, 07 июня. В текущем году Москва и Пекин планируют провести масштабные совместные мероприятия по военной линии.

Как передает РИА Новости, о планах военного сотрудничества между Россией и Китаем рассказал министр обороны Поднебесной Чан Ваньцюань, подчеркнув, что «государства ждут очень большие, огромные, важные мероприятия».

При этом китайский генерал-полковник не стал уточнять детали плана, ограничившись общими словами о том, что «уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается».

В частности, по словам главы МО КНР, важные договоренности о сотрудничестве в области были достигнуты на последней встрече Путина и Цзиньпина в ходе работы международного форума «Один пояс, один путь».

Как подчеркнул Чан Ваньцюань, «Китай совместно с Россией готов реализовать договоренности глав двух государств, что позволит углубить практическое сотрудничество во всех областях».