Клинцевич: Наши новые ракеты «Сармат» гарантированно пройдут систему ПРО США

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Президент России Владимир Путин уверен: американская система противоракетной обороны не обеспечивает защиту всей территории США. Эту мысль он выразил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, сильно встревожив американцев. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Нашего президента «растащили на цитаты» журналисты издания Bloomberg, которым посчастливилось ознакомиться с фрагментами фильма Стоуна. Лента была снята на основе серии бесед с Путиным? и там есть, за что зацепиться.

«На сегодня ракетный щит не защитил бы территорию Соединенных Штатов», — подхватывают слова Путина на английском языке журналисты.

А тут еще и в Cети появился отрывок из фильма — но с другой цитатой, хоть и похожей направленности. Путин подчеркнул, что едва ли хоть одна из сторон сможет пережить масштабный вооруженный конфликт между Россией и США, если он войдет в горячую военную фазу, включая обмен ядерными ударами.

«Вся международная военная тактика, которую демонстрируют в последнее время США, такова: Вашингтон наращивает боевой потенциал своих вооруженных сил, создает все условия для укрепления НАТО, запускает механизм перевооружения американской армии. Это большие деньги. Вся их риторика через русофобскую политику и нашу якобы агрессивную сущность создает необходимые условия для правильного голосования при формировании бюджета. Один результат уже получен: бюджет вооруженных сил США вырос в этом году на 54 миллиарда долларов. Это ровно бюджет вооруженных сил РФ. При этом мы якобы агрессоры, но соотношение затрат на военные расходы составляет 1 к 11! С НАТО у нас аналогичная ситуация и такое же соотношение», — комментирует специально для ФАН первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, когда мы говорим о ядерном потенциале, то вспоминаем существующие международные договоры и необходимое сокращение числа развернутых боеголовок до 1550.

«Что имеет Россия с точки зрения ядерного потенциала? Например, наши новые баллистические ракеты «Сармат» с возможностью корректировки на конечном этапе нанесения удара боевым блоком. Сегодня система ПРО у США не обеспечивает их перехвата. Мы гарантированно проходим. Не вникая в подробности, президент сказал, что начинать ядерный конфликт бессмысленно. При этом он говорил риторически, отвечая на риторический же вопрос. Но ни США, ни Россия, ни тем более другая страна, имеющая ядерное оружие, никогда не начнет никакие боевые действия с его применением. Даже чудаковатые англичане, которые в свое время говорили о превентивном ядерном ударе. Лондон понимает, что такое поведение контрпродуктивно. Наличие ядерного оружия — основная гарантия мира и стабильности», — продолжает он.

Сегодня борьба между Россией и США идет по другим фронтам — экономическому, политическому. Вашингтон не оставляет попыток ослабить нашу страну изнутри.

«Эту методику американцы опробовали на Украине, до этого был Египет, Иран, Ливия. Сейчас они пытаются раскачивать ситуацию в Россию, задействуют людей вроде Навального. Такая же работа ведется Штатами в Белоруссии. Они будут работать по этому принципу. С военной точки зрения приступать к боевым действиям необязательно. Максимум, что говорит Вашингтон, — о так называемой концепции «петля удава». Даже события вокруг КНДР — элементы ее продолжения. США устанавливают противоракеты с пусковыми установками Mk-41 двойного назначения, мечтая о концепции молниеносного удара оружием, имеющим большие способности, по основным объектам России. И это, по их представлениям. должно свести на нет ядерный потенциал нашей страны», — считает Клинцевич.

Однако даже это концепция является очень спорной. Как это обычно с американцами и бывает — и с санкциями в отношении России они недоработали, и со многими другими вещами.