Китай назвал сроки запуска беспилотной миссии на Луну

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Пекин, 7 июня. Китайское космическое агентство планирует осуществить запуск лунного посадочного модуля «Чанъэ-5» в конце осени текущего года. В качестве предположительной даты запуска назначена 30 ноября, сообщил директор департамента международного сотрудничества Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Яньсун.

«Третий пуск ракеты–носителя «Великий поход-5» со спутником «Чанъэ —5» состоится в конце ноября, приблизительно 30 ноября. Пока мы так планируем», — рассказал Сюй Яньсун РИА Новости в ходе международной космической конференции GLEX-2017.

Посадочный модуль «Чанъэ-5» будет запущен с космодрома, расположенного на острове Хайнань. Автоматическая станция должна совершить мягкую посадку на поверхности Луны, собрать образцы лунного грунта на глубине до двух метров, после чего запустить образцы грунта на возвращаемый на Землю модуль.