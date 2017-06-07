Мужчина без штанов упал с 16 этажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 7 июня. В Петербурге около многоэтажного дома обнаружено тело мужчины без штанов, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В Невском районе города женщина нашла труп мужчины в синих кофте и трусах. На вид погибшему было около 50 лет. Как удалось выяснить, мужчина упал, вероятно, с 16 этажа. Однако его личность по-прежнему не установлена.

Ранее сообщалось, что утром в среду станция метро «Площадь Восстания» в Петербурге была закрыта на вход и выход после обнаружения в среднем зале станции бесхозного рюкзака. «Площадь Восстания» приостановила работу в 7.28.