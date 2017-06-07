Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 7 июня. Американские уфологи засекли загадочный черный НЛО на поверхности Луны. Таинственный объект был снят аппаратом Moon Live Stream в прошлом году.

Исследователи обратили внимание на огромную скорость объекта и хаотичную смену траектории полета. Пользователи Сети предполагают, что неопознанный объект мог искать удобное место для посадки, поэтому он старался держаться поближе к грунту и иногда менять высоту.

Между тем ученые утверждают, что сфотографированный Moon Live Stream предмет не является «кораблем пришельцев», что вряд ли придется по душе уфологам. Однако что же собой представляет этот объект, пока остается загадкой.