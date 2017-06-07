Россияне рассказали о главных ценностях жизни

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Москва, 7 июня. Главной ценностью в жизни россияне считают здоровье. На втором по важности месте, по их мнению, семейные отношения. Замыкает тройку — безопасность, ее также считают непременным условием нормальной жизни.

Что примечательно, материальное благополучие стоит лишь на шестом месте. Таковы данные социологического опроса, который провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.

Сравнив показатели прошлых лет, они отметили, что у россиян существенно вырос интерес к политике и экономике, их в этот раз большее количество человек назвало решающими элементами в жизни.

Добавим, что в ходе исследования ВЦИОМ было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет.