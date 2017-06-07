МИД РФ рассказал о проекте эмбарго СБ ООН против ИГ

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Нью-Йорк, 07 июня. Российская Федерация завершает работу над проектом резолюции СБ ООН по введению эмбарго против запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*.

«Мы будем обсуждать документ со многими нашими партнерами, прежде всего с Сирией и Ираком, с такими партнерами по Совету Безопасности, как Китай и Казахстан», — цитирует ТАСС замдиректора департамента МИД России Дмитрия Феоктистова.

Кроме того, с проектом будут ознакомлены представители США, без которых принятие документа будет невозможно. В настоящий момент американцев проинформировали о ключевых позициях резолюции.

«Разрабатываемая резолюция предполагает запрет на любые торгово-экономические отношения с «Исламским государством»* — чтобы нельзя было ничего ни продавать, ни покупать у ИГ»*, — заявил дипломат.

* Организация запрещена на территории РФ.