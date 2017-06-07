Центробанк решил облегчить валютный контроль за экспортерами
Москва, 7 июня. Центробанк России решил отменить одну из важнейших составляющих системы валютного контроля — требование об оформлении паспортов экспортных сделок. Таким образом регулятор хочет облегчить процесс поставок несырьевых товаров за границу.
Если российский бизнесмен поставляет за рубеж товары стоимостью более 50 тыс. долларов, то за ним осуществляют валютный контроль. По мнению экспертов, все трансакции к настоящему времени стали настолько прозрачными, что отказ от этой меры можно назвать вполне логичным.
«Экспортер больше не будет заполнять все формы (документация для осуществления валютного контроля. — Прим. ФАН). Эти действия будут осуществлять не предприниматели, а банки», — сообщил источник газеты «Известия».