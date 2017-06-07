Полиция задержала очередного подозреваемого в связи с терактом в Лондоне

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Лондон, 7 июня. Правоохранительные органы британской столицы задержали очередного подозреваемого в связи с терактом, произошедшим 3 июня в центре Лондона. Во время обысков по одному из адресов в лондонском районе Илфорд был задержан тридцатилетний мужчина.

«Следователи, занимающиеся расследованием теракта на Лондонском мосту, проводили обыск по одному из адресов в восточной части Лондона ранним утром в среду, — указано в официальном сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом. — 30-летний мужчина был арестован по подозрению в осуществлении, подготовке или подстрекательстве к терроризму».

Напомним, 3 июня трое мужчин на микроавтобусе наехали на людей на Лондонском мосту, после чего бросились на прохожих с ножами. Все нападавшие были застрелены полицией, в результате нападения погибли семь человек и получили ранения 48.