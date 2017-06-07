Сирия: РФ опередила США по эффективности устранения инфраструктуры ИГ

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Нью-Йорк, 7 июня. Россия превосходит США по результативности вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов.

После завершения в Нью-Йорке девятого раунда российско-американских консультаций по противодействию финансированию терроризма Феоктистов сообщил журналистам, что удовлетворен тем, что большее, чем раньше, число стран представили информацию о борьбе с источниками финансирования ИГ. К России и США присоединились Австралия, Греция, Ирак, Монако, Швеция, Турция и Великобритания.

По словам Феоктистов, российская сторона представила цифры об уничтоженных объектах инфраструктуры боевиков ИГ, «которые с лихвой перекрывают американские: около 4 тыс. бензовозов, 206 объектов по производству нефти и газа, 176 объектов по переработке нефти и 112 объектов по перекачке нефти». Эти данные касаются Сирии, сообщает ТАСС, с момента начала операции ВКС РФ в сентябре 2016 года.

«Эффективность налицо: соотношение один к двум с половиной в нашу пользу», — отметил замглавы департамента МИД РФ, добавив, что «речь не идет о каком- то соревновании».

* Организация запрещена на территории РФ.