Сирия: саперные группы начали разминирование Хомса

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Хомс, 7 июня. Подготовленные российскими специалистами сирийские саперные подразделения приступили к разминированию освобожденного от террористических группировок города Хомс. В настоящее время практически каждый предмет на улицах пытающегося вернуться к мирной жизни города может представлять собой смертельно опасную ловушку.

В среднем за пару часов группа саперов обезвреживает 10–12 самодельных взрывных устройств, среди которых встречаются очень мощные «машины смерти», предназначенные для уничтожения группа автомобилей.

«Взрывные устройства в освобожденном Хомсе находятся буквально повсюду — часто фугасы замаскированы в электрощитах, бытовых приборах, любых предметах на улице», — рассказывает командир группы разминирования лейтенант Мухамад Рамада.

По словам командира саперов, только за первый день работы в Хомсе было обезврежено больше тысячи самодельных взрывных устройств.