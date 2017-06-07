Донбасс: ВСУ в течение суток 11 раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск (ЛНР), 07 июня. Киевские силовики в течение последних 24 часов 11 раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

Как информирует народная милиция, обстрелы продолжались в течение всего дня, больше всего досталось населенным пунктам Желобок и Калиново, по окрестностям которых ВСУ открывали огонь по три раза.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Пришиб, Санжаровка, Донецкий, Фрунзе и Красный яр. К счастью, в результате очередного нарушения «режима тишины» в ЛНР никто из гражданских и личного состава не пострадал.

Как отметили в оборонном ведомстве Луганской народной республики, ВСУ вели огонь из 122-мм артустановок и вооружения БМП, станковых противотанковых, автоматических станковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия, а также минометов 88 и 120 мм.