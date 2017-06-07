Pornhub назвал самые популярные ошибки любителей порно
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Москва, 7 июня. Самый популярный в мире порносайт Pornhub составил список самых частых орфографических ошибок и опечаток, выскакивающих при поиске видео для взрослых. Его приводит американское издание Mashаble.
Как выяснилось, более чем в 10 штатах США пользователи неправильно вбивают в поисковик слово porn (порно), промахиваясь и вместо последней буквы нажимая m. Кроме того, любители порно постоянно ошибаются при поиске аниме-видео «хентай».
Также регулярно встречаются опечатки и орфографические ошибки в популярных на Pornhub словах lesbian, cartoon, ebony, amateur, compilations, filipino, передает Лента.ру.
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