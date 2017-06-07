Власти Крыма заявили, что режим санкций скоро захлебнется

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Симферополь, 7 июня. Режим санкций против Крыма идет вразрез с интересами тех стран, которые его установили. Именно поэтому у него нет перспектив, его ждет полный крах. Так считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«После референдума на нас, по существу, пошла волна агрессии, которая до сих пор продолжается. Это дело неприемлемое, и мы считаем, что это все скоро захлебнется, потому что противоречит интересам самих государств, которые устраивают эту агрессию, и интересам мира и безопасности во всем мире», — заявил он в интервью РИА Новости.

Мурадов подчеркнул, что скоро мир придет к пониманию того, что политику необходимо выстраивать в конструктивном русле. Для этого, по его словам, Западу следует признать право крымчан на самоопределение.