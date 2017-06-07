Малайзия вводит туристический налог с 1 августа

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Куала-Лумпур, 7 июня. В Малайзии с 1 августа вводится туристический налог, сумма которого будет зависеть от категории мест размещения туристов.

Как сообщает Straits Times, платить придется не только иностранцам, но и внутренним туристам. Плата будет фиксированной для каждой категории. Так, к примеру, за проживание в пятизвездочной гостинице с гостей будут взимать 20 ринггитов (около 4,7 доллара). Постояльцы гостиниц с 3,2 и 1 «звездочками» заплатят около 1,2 доллара.

Освобождаются от налогов туристы, останавливающихся в семьях. Отдельно оплачивать налог не придется, его сумма будет включена в цену на товары и услуги и плату за обслуживание.

Власти страны ожидают, что доход от нового налога составит около 153 миллиона долларов.