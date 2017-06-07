Ученые рассказали, как ежедневная дрожь от холода помогает сбросить вес

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Канберра, 07 июня. Ученые из Австралии радуют новостями всех желающих сбросить лишний вес, не прибегая к занятиям спортом.

Как оказалось, для того, чтобы терять ненавистные килограммы, достаточно всего лишь …мерзнуть. Ну а если быть точнее – то дрожать от холода, притом каждый день и, как минимум, в течение 15 минут каждые сутки.

В это время, как выяснили австралийские ученые, в организме проходят интересные процессы: замерзая, человек начинает дрожать, мозг получает сигналы, что надо вырабатывать энергию любым путем.

В итоге, на образование энергии и обогрев тела сжигается лишний жир, что ведет к потере лишних килограммов. Главное, говорят специалисты, не перестараться, и не заработать переохлаждение организма.