Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые рассказали, как ежедневная дрожь от холода помогает сбросить вес

Ученые рассказали, как ежедневная дрожь от холода помогает сбросить вес

8:12  7 Июня 2017
156

Ученые рассказали, как ежедневная дрожь от холода помогает сбросить вес

Канберра, 07 июня. Ученые из Австралии радуют новостями всех желающих сбросить лишний вес, не прибегая к занятиям спортом.

Как оказалось, для того, чтобы терять ненавистные килограммы, достаточно всего лишь …мерзнуть. Ну а если быть точнее – то дрожать от холода, притом каждый день и, как минимум, в течение 15 минут каждые сутки.

Ученые рассказали, как ежедневная дрожь от холода помогает сбросить вес

В это время, как выяснили австралийские ученые, в организме проходят интересные процессы: замерзая, человек начинает дрожать, мозг получает сигналы, что надо вырабатывать энергию любым путем.

В итоге, на образование энергии и обогрев тела сжигается лишний жир, что ведет к потере лишних килограммов. Главное, говорят специалисты, не перестараться, и не заработать переохлаждение организма.

#ученые
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть