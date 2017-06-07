Ученые раскрыли причины головных болей по утрам

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Москва, 7 июня. Международная группа ученых выяснила, что чаще всего головные боли по утрам возникают из-за недостатка или переизбытка сна. Более того, попытка взбодриться утром с помощью кофе может только усилить неприятные ощущения.

По мнению исследователей, самой распространенной причиной регулярных головных болей является хроническое недосыпание, которым часто страдают городские жители. Недосыпание приводит к усиленному синтезу гормонов стресса, влияющих на работу сердечно-сосудистой системы. Поэтому ученые объясняют головную боль реакцией организма на повышенную частоту сердечных сокращений, передает Дни.Ру. Ситуация может усугубиться после употребления кофеиносодержащих напитков, которые нередко только усиливают головную боль.

Однако не меньший вред организму, как выяснилось, наносит и излишняя любовь к сну. Это приводит к переизбытку серотонина, который тоже провоцирует головную боль. И наконец, у человека может раскалываться голова из-за депрессии и общего ухудшения самочувствия.