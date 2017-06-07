Руководство «Спартака» выделило тренерскому штабу €2 млн за чемпионство

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Москва, 7 июня. Тренерскому штабу московского ФК «Спартак» выделили около 2 млн евро за победу в чемпионате России. Об этом сообщил высокопоставленный источник в клубе.

«Перед уходом на летние каникулы у руководителей «Спартака» состоялась встреча с Каррерой, на которой, помимо обсуждения основных рабочих моментов, наставнику выделили крупную сумму премиальных, которой он был вправе поделиться со своими помощниками. Речь идет о сумме в размере от €1,8 до €2 млн», — заявил собеседник газеты «Известия».

По его информации, премиальные наставник красно-белых лично распределил между членами тренерского штаба. Часть средств досталась и представителям административного штаба «Спартака».