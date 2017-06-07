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Париж, 7 июня. Весьма высокую оценку действующему лидеру Франции дал ее бывший президент Николя Саркози. Он назвал Эммануэля Макрона «невероятным парнем» и пообещал, что тот «далеко пойдет», если не совершит ошибок, которые в свое время сделал сам Саркози.

«С возрастом я стал скромен: Макрон — это я, только лучше. Этот парень невероятен! Если он не совершит ошибок, которые сделал я, он далеко пойдет, мы не сможем его остановить», — сказал экс-президент в интервью французским СМИ.

Напомним, во время второго тура выборов, куда вышли Марин Ле Пен и Макрон, Саркози высказывался против взглядов Ле Пен и призывал соотечественников не голосовать за нее. При этом он не разделял и позиции Макрона. По всей видимости, политик изменил свое мнение о победителе президентской гонки.