Десять российских вузов лишились лицензии с начала 2017 года
Москва, 7 июня. Всего за один квартал 2017 года в РФ лишились лицензий на оказание образовательных услуг сразу десять высших учебных заведений, в то время как за весь прошлый год лицензии были аннулированы лишь у девяти вузов, а ранее, в 2014 и 2015 годах — семь и 11 соответственно. В Обществе по защите прав потребителей образовательных услуг отмечают, что это связано не с какой-то катастрофической ситуацией в российском образовании, а вызвано тем, что в 2017 году завершились начатые ранее суды против недобросовестных вузов.
«Рособрнадзор тогда массово обращался в суд, — отмечает председатель Общества Виктор Панин. — Именно в 2017 году эти суды подходят к логическому завершению. Процедура достаточно длительная: судебные заседания, переносы, отсрочки, у проигравшей стороны есть право обжаловать решение».
Лишившиеся лицензий вузы обязаны распределить своих студентов по другим учебным заведениям. Однако сами студенты рассказали RT, что далеко не все при этом идет гладко.
«Очень внимательно надо документы читать. Смотреть, чтобы все предметы и количество часов правильно были указаны, а то могут на курс младше отправить. Если что, нужно настаивать на индивидуальном плане. Всё это — неудобства и нервы», — рассказала студентка Ирина.