Десять российских вузов лишились лицензии с начала 2017 года

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Москва, 7 июня. Всего за один квартал 2017 года в РФ лишились лицензий на оказание образовательных услуг сразу десять высших учебных заведений, в то время как за весь прошлый год лицензии были аннулированы лишь у девяти вузов, а ранее, в 2014 и 2015 годах — семь и 11 соответственно. В Обществе по защите прав потребителей образовательных услуг отмечают, что это связано не с какой-то катастрофической ситуацией в российском образовании, а вызвано тем, что в 2017 году завершились начатые ранее суды против недобросовестных вузов.

«Рособрнадзор тогда массово обращался в суд, — отмечает председатель Общества Виктор Панин. — Именно в 2017 году эти суды подходят к логическому завершению. Процедура достаточно длительная: судебные заседания, переносы, отсрочки, у проигравшей стороны есть право обжаловать решение».

Лишившиеся лицензий вузы обязаны распределить своих студентов по другим учебным заведениям. Однако сами студенты рассказали RT, что далеко не все при этом идет гладко.