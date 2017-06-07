Глава минюста США хочет уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

В Избранное

Скопировать

О своей возможной отставке из-за разногласий с главой Белого дома заявил генпрокурор США, глава министерства юстиции Джефф Сешнс. Об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники.

«Источники заявили, что отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом стали настолько напряженными, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку», — отмечает телеканал.

Напряженность в отношениях Сешенса и Трампа, по информации СМИ, связана с решением главы Минюста устраниться от расследования «связей Трампа с Россией». Источники АВС рассказали, что американский президент оказался недоволен действиями генпрокурора, а тот в свою очередь высказался о несправедливости подобного отношения со стороны американского лидера.

В ведомстве, возглавляемом Сешенсом, пока никаких комментариев по этому поводу не дают.

На протяжении длительного времени американские СМИ продолжают «демонизировать» российского посла Сергея Кисляка, представляя его «проводником российского влияния».

После того как в Белом доме объявили о том, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком, Флинн был вынужден подать в отставку.

Правда, американский президент позже заявил о том, что решение об его отставке было неверным, а расследование «российских связей» в своем окружении окрестил «охотой на ведьм».

Сешнс тоже не так просто взял самоотвод в рамках расследования о возможном влиянии Москвы на американские выборы.

В настоящее время Конгресс США и ФБР проверяют, имела ли место третья встреча Джеффа Сешнса, когда он занимал еще пост сенатора, с российским послом Сергеем Кисляком.

О возможности этой встречи сообщал американский телеканал CNN, ссылаясь на республиканцев и демократов в конгрессе, а также на сотрудников разведки, которым докладывали о ходе соответствующего расследования.

В Минюсте США в ответ на это заявили, что такой встречи не было.

«Сешнс не вел никаких частных или неформальных переговоров ни с одним их российских чиновников в отеле Mayflower», — сообщила представитель минюста США Сара Исгур Флорес.

Известно, что Сешнс встречался с Кисляком дважды — на полях съезда Республиканской партии в июле и в своем офисе в Вашингтоне в сентябре 2016 года.

От них генпрокурор США не открещивается и называет частью своей работы.

Однако источники телеканала CNN сообщили о том, что в конгрессе запросили дополнительную информацию о возможной третьей встрече. В том числе там очень интересуются рабочим графиком нынешнего главы Минюста.

Конгрессмены настаивают на том, что встреча могла состояться 27 апреля 2016 года вашингтонском отеле Mayflower, когда Дональд Трамп, тогда еще кандидат в президенты, выступал с первой программной речью по внешней политике.

Источники телеканала указывают на то, что незадолго до выступления Дональда Трампа российский посол посетил прием для организаторов, дипломатов и других высокопоставленных лиц.

Возможной встречей Кисляка и Сешнса заинтересовалось и ФБР. Об этом также сообщает CNN со ссылкой на свои источники. Правда, пока ни следователям, ни конгрессменам не удалось подтвердить даже сам факт этой встречи. Но лица, ведущие расследование, продолжают настаивать на том, что даже если встреча была, она могла быть «случайной».

Во время январских слушаний в сенате по утверждению кандидатуры Сешнса на пост министра, один из законодателей спросил у него, известно ли ему что-то о контактах представителей штаба Трампа с Россией. Сешнс ответил отрицательно. А когда выяснилось, что сам он в 2016 году дважды встречался с российским посолом, то представители антитрамповской оппозиции сочли это за ложь, несмотря на то, что Сешнс пояснил, что беседовал с Кисляком не как представитель будущего лидера США, а как сенатор.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Президент России Владимир Путин в интервью американской журналистке Мегин Келли заявил, что работа российского посла в США Сергея Кисляка была избрана в качестве линии атаки на президента Дональда Трампа.

«Для меня просто удивительно: вы на голом месте сделали сенсацию и превратили ее в инструмент борьбы с действующим президентом. Вы просто знаете что: вы такие изобретательные люди там, такие молодцы. Вам скучно жить, видимо», — отметил российский президент.

Глава России также добавил, что Кисляк выполняет в США свою работу и никаких «заседаний» с американскими официальными лицами у него не было.