Граждане 18 стран смогут получить визу в Россию через Интернет

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Москва, 7 июня. С 1 августа 2017 года у жителей 18 государств появится возможность получить визу в Россию через Интернет. Ожидается, что первыми с электронными визами станут работать пункты пропуска через границу во Владивостоке.

Минкомсвязь доверило модернизацию госсистемы паспортно-визовых документов нового поколения за 57,2 млн рублей НИИ «Восход» — разработчику Государственной автоматизированной системы «Выборы». Учреждение должно обеспечить возможности обработки и передачи данных электронных виз.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минвостокразвития, доступ к получению электронных виз сроком действия 30 дней будет у граждан Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.

С 1 августа с электронными визами будут работать пункты пропуска в порту и аэропорту Владивостока, спустя четыре месяца к ним присоединятся еще порядка 10 пунктов пропуска в ключевых портах Дальнего Востока.