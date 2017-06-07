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Старшего брата смертника из Манчестера освободили без обвинений

Старшего брата смертника из Манчестера освободили без обвинений

7:44  7 Июня 2017
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Старшего брата смертника из Манчестера освободили без обвинений

Манчестер, 07 июня. Полиция Великобритании без предъявления обвинения отпустила 23-летнего мужчину, которого  ранее задержали по подозрению к причастности к теракту в Манчестере.

Как передает «Газета.ru», информация об этом размещена в аккаунте полиции графства Большой Манчестер в Twitter. Молодой человек, который, по версии местных СМИ, является старшим братом исполнителя теракта, был отпущен еще в понедельник 5 июля.

Исмаил Абеди, если речь идет о нем, был задержан сразу же после трагедии на «Манчестер Арене», а спустя две недели после террористической атаки, без предъявления обвинения, отпущен.

Напомним, что жертвами теракта стали 22 человека, 75 – получили ранения.

#великобритания #манчестер
Алексей Громов
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