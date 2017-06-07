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В мае Volvo нарастила продажи в России в 2,3 раза

В мае Volvo нарастила продажи в России в 2,3 раза

7:55  7 Июня 2017
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В мае Volvo нарастила продажи в России в 2,3 раза

Москва, 7 июня. Май стал для шведского концерна в России успешным месяцем. По данным пресс-службы компании, на российском рынке удалось реализовать почти 700 автомобилей Volvo, что в 2,3 раза превышает прошлогодние показатели.

Всего же с начала текущего года было продано 2359 машин, а это почти на 50% больше, чем год назад.

В мае Volvo нарастила продажи в России в 2,3 раза

Уточняется, что самым популярным у россиян был и остается кроссовер ХС60, он фактически сделал бюджет прошлого месяца, его приобрели 341 человек. Сильно отстает от него ХС90 (186 автомобилей). И лишь 55 покупателей отдали предпочтение седану Volvo S90.

Алексей Громов
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