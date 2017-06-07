Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыли из-за бесхозного рюкзака

Метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыли из-за бесхозного рюкзака

7:38  7 Июня 2017
51

Метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыли из-за бесхозного рюкзака

Санкт-Петербург, 7 июня. Утром в среду станция метро Петербургского метрополитена «Площадь Восстания» была закрыта на вход и выход после обнаружения в среднем зале станции бесхозного рюкзака.

Станция была закрыта в 7.28 утра. Закрыты также переходы на станцию «Маяковская», пассажиры эвакуированы. Поезда проходят закрытую станцию без остановки. В настоящий момент на станции ждут взрывотехников, которые должны обследовать забытый рюкзак, либо незадачливого владельца рюкзака.

Валентин Меликов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть