Метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрыли из-за бесхозного рюкзака

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Санкт-Петербург, 7 июня. Утром в среду станция метро Петербургского метрополитена «Площадь Восстания» была закрыта на вход и выход после обнаружения в среднем зале станции бесхозного рюкзака.

Станция была закрыта в 7.28 утра. Закрыты также переходы на станцию «Маяковская», пассажиры эвакуированы. Поезда проходят закрытую станцию без остановки. В настоящий момент на станции ждут взрывотехников, которые должны обследовать забытый рюкзак, либо незадачливого владельца рюкзака.