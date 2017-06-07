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Россия
Паводок в Приморье пошел на спад

Паводок в Приморье пошел на спад

7:29  7 Июня 2017
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Паводок в Приморье пошел на спад

Приморский край, 07 июня. В Чугуевском районе Приморья, где подтопленными оказались семь населенных пунктов, вода стала отступать.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, на данный момент вода ушла из четырех населенных пунктов — Извилинки, Уборки, Павловки и Соколовки, где, по наблюдениям специалистов спасательного ведомства, в течение суток вода уходит на 15-20 см.

Напомним, что ранее в муниципальном образовании был введен режим ЧС – в некоторых селах были размыты дороги, местами нарушено транспортное снабжение, подтопленными оказались 25 хозяйств.

#россия #мчс #приморье #паводок
Алексей Громов
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