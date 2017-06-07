NASA рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией

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Вашингтон, 7 июня. В NASA выразили надежду, что политические недопонимания между США и Россией не смогут стать препятствием для продолжения сотрудничества по линии космоса. Агентство рассчитывает, что все ранее достигнутые договоренности останутся в силе и работа в рамках действующих соглашений продолжится, несмотря ни на что.

«Наши коллеги из России и «Роскосмоса» — прекрасные партнеры, с которыми мы работаем многие годы, и наше сотрудничество очень крепкое», — цитирует РИА Новости старшего советника по исследованиям и космическим операциям NASA Кэтлин Лоурини.

Она пояснила, что политическая обстановка отражается на всех сферах деятельности двух стран, но отметила, что соглашения о сотрудничестве были заключены между правительствами двух стран, и в NASA хотели бы, чтобы действующие контракты не разрывались.