Ученые утверждают, что красное вино способно защитить от кариеса

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Мадрид, 7 июня. Испанская исследовательница Мария Виктория Моррено-Аррибас утверждает, что употребление красного вина может быть одним из эффективных способов позаботиться о собственных зубах. Как обнаружила исследовательница, бактерии, которые вызывают кариес и другие проблемы ротовой полости, не выдерживают контакта с вином.

Вместе с коллегами Моррено-Аррибас провела эксперимент, погрузив в вино препараты пяти наиболее проблемных бактерий, живущих в ротовой полости: актиномицеты, Fusobacterium, которые вызывают хронический перидонтит, два вида стрептококков и анаэробную Veillonella. Дав бактериям — собранным из человеческой слюны — развиться на препаратных стеклах, ученые подвергли их воздействию красного вина (пино-нуар урожая 2010 года) , безалкогольной версии этого вина, хлоргексидина, воды и 12% раствора этилового спирта, пишет The Economist.

Результаты оказались необычными: несмотря на то, что хлоргексидин оказался наиболее эффективен, красное вино успешно очистило чашки с двумя из пяти бактерий. Что интересно, безалкогольное вино оказалось наиболее эффективным против стрептококка. Дальнейшие исследования показали, что для бактерий смертельными оказались содержащиеся в вине вещества под названием флаван-3-оли.