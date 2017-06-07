«Украинизация» телевидения: Порошенко подписал закон о языковых квотах

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковой квоты на украинском телевидении. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

На своей официальной странице в Twitter глава Украины поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в медиа страны.

«Я благодарю представителей средств массовой информации для предложения о реализации квот и возвращение украинского языка в украинских СМИ. Подписал соответствующий закон», — написал он.

Дякую представникам ЗМІ за пропозиції про запровадження квот і повернення української мови в українські медіа. Підписав відповідний Закон pic.twitter.com/RorPvLFKFZ — Петро Порошенко (@poroshenko) June 6, 2017

Порошенко также отметил заслугу народных депутатов в принятии этого закона.

«Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Такое кино

На сайте Верховной рады информация о законе еще не обновили. Пока там указано, что документ направили на подпись президенту страны.

Напомним, что украинским парламентом 23 мая был принят закон, устанавливающий квоты в 75% на передачи и фильмы на украинском языке, которые будут идти на общенациональных каналах. По мнению Киева этот шаг поможет популяризировать украинский язык. Однако оппозиция в Раде отмечает, что такое решение создает исключительно новые конфликты и напряженность в обществе.

«Телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения», при этом «передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50% для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% — для всеукраинских вещателей», — говорится в документе.

В законную силу документ вступает через четыре месяца со дня опубликования в официальной прессе.

Слушайте украинское

Похожий закон был принят на Украине в ноябре 2016 года. Тогда в Раде проголосовали за принятие языковых квот для музыкальных композиций.

Согласно принятому законопроекту, доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени. Телерадиокомпании также обязаны обеспечивать не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке.

За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Контроль за выполнением данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Тогда в поддержку песен украинских исполнителей выступила глава парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации и, собственно, одна из инициаторов закона о квотах Виктория Сюмар. Она начала в социальных сетях флешмоб "#слухайтеукраїнське".

Присоединившиеся к флэшмобу должны были опубликовать клип своего любимого украинского исполнителя и рассказать, чем хороша выбранная песня.

В акции также приняли участие президент Украины, вице-спикер Рады, известные политики, журналисты и общественные деятели.

«Этим флешмобом мы покажет всем, что украинская песня есть, украинская культура есть, и это значит, что Украина будет. Несмотря на все трудности», — написала Сюмар на своей странице в Facebook.

Руководители радиостанций на Украине сначала возмущались этим законом, однако вынуждены были его исполнять. Результаты мониторинга радиоэфира крупнейших радиостанций Украины, который проводился общественным движением «Пространство свободы» показали, что в первые семь часов действия закона, на волнах большинства из этих радиостанций каждая четвертая песня была украинской.

Временные меры

Главный эксперт группы «Культура» общественной инициативы Реанимационный пакет реформ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Наталья Кривда считает, что закон о квотах — временная мера, и через несколько лет он будет отменен.

Она добавила, что данный законопроект – мера вынужденная. К ней Украине пришлось прибегнуть, чтобы отстаивать свою национальную идентичность. Кривда назвала такое решение депутатов Рады тактическим шагом.

«Стратегия же заключается не в запрете или ограничении, а в формировании качественного музыкального продукта и пространства. Там, где есть качество, интерес слушателя и чувство, что это твой язык, и он тебе приносит удовольствие, там не надо вводить квоты», — цитирует ее Deutsche Welle.