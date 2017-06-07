Госдума рассмотрит законопроект о черных списках для авиадебоширов

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Москва, 7 июня. Законопроект о создании реестра, в который войдут авиапассажиры, которые отметились неадекватным поведением на борту самолета, сегодня во втором чтении рассмотрят депутаты Госдумы РФ.

Документ с момента последнего обсуждения претерпел ряд существенных изменений. Капитан воздушного судна получил право высадить хулигана при остановке в ближайшем аэропорту и передать его в руки представителей закона. Кроме того, компания-авиаперевозчик при внесении таких пассажиров в черный список сможет обрабатывать его персональные данные.

Авторы законопроекта в новой редакции предусмотрели и ряд исключений. Например, включение в реестр не может стать поводом для отказа в перелете, если человек возвращается на родину из другой страны, а самолет в этом случае — единственный способ добраться до дома, пишут сегодня СМИ.