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Россия
Кудрин предлагает на треть сократить число госслужащих

Кудрин предлагает на треть сократить число госслужащих

7:03  7 Июня 2017
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Кудрин предлагает на треть сократить число госслужащих

Москва, 07 июня. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин предлагает в срок до 2024 года на треть сократить в стране число государственных служащих.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект Центра стратегических разработок, возглавляемого бывшим членом российского Кабмина. В том же проекте также предлагается на треть сократить затраты на госуправление. 

«Технические цели программы до 2024 года — повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении до 50%, а также снижение доли расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах до 1,74%», — цитирует положения проекта издание.

Кудрин и Ко предлагают снизить общее число госслужащих на 30% — с сегодняшних 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6 в 2024 году. При этом предполагается снижение стоимости госуправления с 2844 рублей в год на гражданина сейчас до 1990 рублей через семь лет.

#россия #алексей кудрин
Алексей Громов
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