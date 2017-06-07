Жилищное строительство в Москве затормозилось после прошлогодних рекордов

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Москва, 7 июня. В текущем году Россия переживает значительный спад жилищного строительства. В особенности заметно снижение темпов ввода в строй новых зданий в столице — за первые четыре месяца 2017 года в Москве введено в строй примерно на 40% меньше жилья в исчислении по квадратным метрам.

Впрочем, участники строительного рынка объясняют такое падение темпов строительства рекордными объемами сданного жилья в прошлом году. При этом цены на жилье практически остановили рост, а в Москве даже пошли вниз, оставаясь, впрочем, чрезвычайно высокими: если в прошлом году средняя стоимость одного квадратного метра в столице составляла 144 тысячи рублей, то в текущем снизилась до 142,5 тыс рублей. Это также объясняют огромными объемами введенного в строй жилья в прошлом году.

«За 2016 год был отмечен небывалый рост вывода новых площадей на реализацию — экспозиция выросла почти на 1 млн кв. м. Сейчас в старых границах Москвы на продаже представлено 2,66 млн кв. м квартир всех классов», — рассказала «Известиям» глава совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

Как полагают представители строительного рынка, чтобы "переварить" доступные объемы жилья, Москве потребуется около полутора лет.