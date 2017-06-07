Майкл Мур начал поиск компромата на Дональда Трампа

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Вашингтон, 07 июня. Скандальный американский режиссер-документалист Майкл Мур начал поиск компромата на президента Дональда Трампа.

Как передает «Газета.ru», специально для этого на официальном сайте режиссера был создан раздел TrumpiLeaks, где каждый желающий, обладая той или иной информацией на Дональда Трампа, может залить ее в Сеть.

«Мы приветствует решение патриотичных американцев, знающих о преступлениях, лживых заявлениях и в целом неправомерных действий Трампа и его соратников, сообщить об этом во имя защиты США от тирании», — говориться в приветственном сообщении на портале.

Собранные всем миром материалы в том числе, войдут в новый документальный фильм Мура «Фаренгейт 11/9», который посвящен нынешнему президенту США и президентским выборам 2016 года.