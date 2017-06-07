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Победительницей конкурса «Мисс СНГ-2017» стала представительница Армении

Победительницей конкурса «Мисс СНГ-2017» стала представительница Армении

6:58  7 Июня 2017
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Победительницей конкурса «Мисс СНГ-2017» стала представительница Армении

Ереван, 7 июня. Конкурсантка от Армении Шушан Ерицян победила в международном конкурсе красоты «Мисс СНГ-2017».

В финал соревнования, прошедший 6 июня в Ереване, вышли 24 претендентки из стран, входящих в Содружество независимых государств.

Сама победительница отметила, что посвящает победу своей стране.

«Не могу передать словами, что я сейчас чувствую. Непередаваемые ощущения… Это один из самых лучших дней в моей жизни», — сказала Ерицян.

 

 

Արդեն Միսս ԱՊՀ...!!!!

Публикация от Shushan Yeritsyan (@shushanyeritsyan)

Ирина Новикова
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